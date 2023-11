Il giocatore del Napoli e della Macedonia del Nord, Eljif Elmas, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta patita questa sera all'Olimpico contro l'Italia: "L'Italia gioca sempre lo stesso calcio da quando è arrivato Spalletti. Ci aspettavamo questo, ma abbiamo lasciato troppo spazio agli azzurri. L'Italia ha creato diverse occasioni da rete e secondo me ha meritato di vincere".



Sulla Macedonia: "Noi crediamo sempre in noi stessi, siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa di buono. Stasera ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Spero che questa partita ci faccia crescere".