Igor Angelovski, commissario tecnico della Macedonia, ha commentato la sconfitta ottenuta nel secondo match degli Europei contro l'Ucraina: "Abbiamo dimostrato, con la partita fatta nella ripresa, perché siamo agli Europei. Abbiamo dimostrato che non siamo qui per caso. Peccato per il gol annullato a Pandev nel primo tempo, questione di pochi centimetri. Quando il pubblico ti applaude così vuol dire che hai fatto una bella partita. Adesso tanta motivazione contro l'Olanda, credo che faremo i nostri primi punti in questo Europeo".