Macedonia del Nord-Italia (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno in chiaro) è una gara valevole per il gruppo C nelle qualificazioni a Euro 2024. Si gioca all'Arena Todor Proeski di Skopje, su un campo in cattive condizioni. Arbitra il francese Letexier, assistito dai connazionali Zakrani e Rahmouni con Dechepy quarto uomo, Brisard e Wattellier al Var.



IL PERCORSO - Dopo aver perso in casa 2-1 con l'Inghilterra e aver vinto 2-0 a Malta sempre con Mancini (che ieri sera ha debuttato alla guida dell'Arabia Saudita perdendo 3-1 in amichevole con la Costa Rica), gli Azzurri non possono più fallire o quasi visto che passano le prime due del girone.







LE ULTIME - Il nuovo ct della Nazionale, Luciano Spalletti perde Chiesa e Pellegrini per infortunio e dà fiducia al suo pupillo Di Lorenzo (diffidato). La coppia di difensori centrali è formata da Mancini e Bastoni. Al fianco di Barella e Tonali in mezzo al campo Cristante viene preferito a Locatelli, in panchina con Frattesi e Retegui. In attacco spazio al tridente con Politano, Immobile e Zaccagni, favorito su Raspadori.

Poi martedì a San Siro arriva l'Ucraina, che oggi alle 18 sfida l'Inghilterra prima in classifica nel girone degli Azzurri.



PROBABILI FORMAZIONI



MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zaykov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Nestorovski, Miovski. CT Milevski.



ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. CT Spalletti.