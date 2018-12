Gli addetti ai lavori ne hanno sempre parlato bene, qualche anno fa il connazionale Zdenek Grygera spese belle parole definendolo un giocatore adatto alla Juventus. Stiamo parlando del giovane classe 1997in prestito al Lugano dopo le esperienze con le maglie di Bari e Cremonese. IlBianconero.com lo ha contattato per parlare della stagione in corso e per avere da lui una opinione sulla Juventus e sulla prossima sfida, decisiva, in casa dello Young Boys.