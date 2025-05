Macheda a CM: "Pensavo di rimanere al Manchester United a vita, ma non ho ascoltato le persone giuste"

Al cuore si comanda. Sì, a volte sì. Per informazioni chiedere a, che nel 2007 ha lasciato la Lazio per volare al Manchester United:. E ancora oggi, a quasi 34 anni con una stagione all'Asteras Tripolis in Grecia appena finita, si ricorda la rabbia di Lotito e Walter Sabatini: "Ce l'avevano con il Manchester. Sabatini aveva provato a trattenermi parlando sia con me che con mio padre, ma avevo già preso la decisione".

"Sì, ha fatto grandi sacrifici. Lavorava di notte perché il giorno dovevamo fare un bel viaggio per andare da casa al campo d'allenamento"."Appena atterrato volevo andare subito via. Erano le 5 di un pomeriggio di luglio, cielo nero e diluvio. Mi sono dovuto adattare a vivere in una famiglia che non era la mia, è stata dura"."Quando ho visto tutti quei campioni al campo d'allenamento ho cambiato idea. Rispetto a quando giocavo nella Lazio, a Manchester prima squadra e giovanili sono nello stesso centro sportivo, facevamo colazione tutti insieme: mi sono reso conto di essere in una realtà diversa".

"Un giorno mi stavo allenando da solo, fuori dal campo c'era un signore che mi guardava mentre calciavo in porta. Finito gli esercizi mi disse che era del Manchester United, era rimasto impressionato e che sarebbe tornato"."Quando il Manchester è venuto in Italia per giocare contro la Roma, Ferguson ha invitato me e la mia famiglia in hotel e mi ha dato la numero 9 del Manchester United con il mio nome"."E' una leggenda vivente, il primo a credere in me. Ha fatto tanto per molti giocatori".

"Mi ha chiamato un mese fa dopo sette/otto anni, sono rimasto shockato: ogni tanto fa un giro di chiamate ad ex giocatori, ma non pensavo chiamasse me"."Voleva sapere come stavo, abbiamo chiacchierato come un nonno con il nipote"."Impossibile, non mi vengono in mente. E se quando ero a Manchester ero contrario su qualcosa, stavo zitto e me la facevo andare bene lo stesso"."Trattava tutti allo stesso modo e gestiva mille aspetti del club, non solo i giocatori. Oggi si fatica a trovare una persona come lui".

"Lo vedo quasi sempre sui social. Giorni fa Mount ha fatto un gol simile e i canali del Manchester hanno ripubblicato il mio. Dico la verità: mi fa sempre piacere riguardarlo perché è stato un momento emozionante, ma mi sono anche un po' stancato"."Prima di quella quella partita ero in bicicletta e Ferguson mi disse 'Se fai bene ti porto in panchina'. Feci tre gol e andai in panchina, senza aver fatto nessun allenamento in prima squadra".

"Più che profetico, direi incosciente. L'incoscienza del diciassettenne. Avevo mandato lo stesso messaggio a due/tre amici, me lo sentivo"."No perché sapevo che sarebbe stata dura, ma ho pensato che era stato un ottimo inizio di carriera"."Un mix di scelte sbagliate e impreparazione al successo, perché quando sei lì senti che ci giocherai per sempre; è un club che segue molto la crescita dei giovani, mi sentivo a casa. Ma non ho ascoltato le persone giuste, ho avuto problemi di insicurezza e dopo un paio di prestiti ho iniziato a dubitare di me stesso".

"Eravamo vicini di casa, stavamo sempre insieme. Era il periodo di 'Romanzo Criminale', con Petrucci (ex compagno allo United e oggi al Messina, ndr) gli abbiamo fatto vedere la serie e lui chiamava tutti Libano"."Per noi giovani è sempre stato una figura fondamentale, spesso ci sedevamo vicini sul pullman e la dedizione con la quale si allenava l'ho fatta mia"."Un incontro con Fabregas l'anno del mio debutto, in una semifinale di Champions. Io ero in tribuna, però prima della partita scendo in campo per vedere il riscaldamento e incrocio Cesc che mi fa i complimenti per l'esordio. Gli chiedo se a fine partita mi dà la maglia, ma vado via cinque minuti prima del fischio finale dimenticandomi di Fabregas".

"Il giorno dopo, durante l'allenamento, il magazziniere me la porta dicendomi che gliel'aveva data lui"."Ferguson mi aveva detto di andare in prestito per giocare, sono rimasto deluso: stavo avendo sempre più spazio ma lui aveva altri piani. La scelta di andare alla Sampdoria la rifarei, è una piazza che mi ha sempre affascinato; ma forse l'errore è stato quello perché sono stato sfortunato a non trovare l'ambiente giusto"."Qui sto bene, il campionato è in crescita e dopo le prime quattro/cinque squadre ci siamo noi. L'Asteras è un club che vuole investire tanto nei prossimi anni, speriamo di fare qualcosa di grande".

"E' difficile, dopo tanti anni all'estero mi sono creato un nome fuori dall'Italia"."Sono arrivato a ottobre ed era l'unico disponibile, ma secondo me non è un caso: è stato il destino che in qualche modo ha voluto farmi ricordare l'esperienza di Manchester".