José Machin è uno dei giocatori che più si sta mettendo in mostra nell'attuale campionato di serie B. Il centrocampista di proprietà del Pescara, a suon di buone prestazioni, ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club tra i quali il Torino e il Milan: proprio la società granata ha ora elaborato un piano per battere la concorrenza di quella rossonera.



Nelle scorse settimane, Leonardo ha incontrato Donato Di Campli, il procuratore di Machin ma la trattativa non decollerà prima dell'estate, per questo motivo il Torino vuole cercare di anticipare il Milan e riuscire a chiudere la trattativa già in questa sessione invernale di calciomercato.