Machin: 'Poco spazio al Monza, ma sono sempre pronto'

José Machin, centrocampista del Monza, ha parlato alla newsletter Kura Tawila al termine della sfida d’esordio di Coppa d’Africa tra la Nigeria e la sua Guinea Equatoriale, terminata 1-1:



“In questo inizio di stagione non sto giocando tanto però sono sempre pronto. Cerco di allenarmi al massimo per avere la mia opportunità e mettermi in mostra con assist, gol e la prestazione come oggi. Ed è quello che conta”.