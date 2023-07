In Argentina c'è un talento che sta rubando gli occhi a molti osservatori. In quasi tutti i database c'è il suo nome, qualcuno l'ha sottolineato e segue la crescita con interesse. Si chiama Imanol Machuca, è un esterno destro classe 2000 dell'Union Santa Fe ma da quelle parti, per tutti è 'il nuovo Lavezzi'. Un Pocho 2.0 che gioca attaccante esterno a destra ma si può adattare anche dall'altra parte, usa bene entrambi i piedi e a 23 anni ha già una gran personalità.



NUMERI E DETTAGLI - Nell'ultima stagione in prima divisione argentina ha giocato sempre da titolare finendo spesso le partite da migliore in campo; è un pupillo dell'allenatore Kily Gonzalez - sì, l'ex giocatore dell'Inter - che dal centrocampo in su l'ha schierato ovunque. Quattro gol e un assist, qualcosina da rivedere dal punto di vista della disciplina con quattro gialli e un rosso contro il River Plate. Col Santa Fe ha un contratto fino al 2025 e il suo agente, Agustin Jimenez, è lo stesso di Rodrigo De Paul. Su Machuca c'è un forte interesse del Fortaleza, ma presto può diventare un'occasione di mercato anche per qualche club della Serie A.