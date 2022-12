La sportività, prima di tutto. La Francia si è appena conquistata il posto nella finale del Mondiale in Qatar vincendo col Marocco, e il presidente Emmanuel Macron scende negli spogliatoi per fare i complimenti agli avversari. Applausi a tutti per aver raggiunto un traguardo storico - mai una squadra africana era arrivata in una semfinale di una Coppa del Mondo - ma lo sguardo di Macron cerca un giocatore in particolare: "Sei il miglior centrocampista del torneo" ha detto a Sofyan Amrabat, anche oggi uno dei migliori in campo.



CHI LO VUOLE - Se la ride la Fiorentina, lì alla porta ad aspettare offerte per il suo giocatore. Il contratto è in scadenza a giugno 2024 ma i viola vorrebbero blindarlo per allontanare i club interessati. Dopo questo Mondiale su di lui ha messo gli occhi mezza Europa: dal Marsiglia all'Atletico Madrid, in Inghilterra piace al Liverpool e anche il Tottenham di Conte ci sta pensando. La Fiorentina di venderlo non ne vuole sapere, lui non chiude la porta a nessuno: "Non sappiamo cosa riserverà il futuro". Dopo un Mondiale da protagonista sono arrivati anche i complimenti di Macron.