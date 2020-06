Intervista da Il Giorno e La Nazione l'ex velina bionda Maddalena Corvaglia ha raccontato da dove nasce la sua passione per lo sport, per il calcio e per l'Inter più in particolare.



L'INTER - "Sono cresciuta tra nerazzurri sfegatati e poi il primo fidanzatino quando perdeva l’Inter non mi parlava per due giorni. Pensa un po’. Per questo sono abituata a soffrire». Scudetto? Ora tutto è possibile. E’ chiaro che dovremo partire a razzo già nel recupero con la Sampdoria. Sarà difficile ma io allo scudetto continuo a credere".



