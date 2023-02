Nonostante il Leicester non stia vivendo una grande stagione in Premier League, non sono passate inosservate le prestazioni del centrocampista offensivo James Maddison. Stando a quanto riporta Football Insider, il centrocampista offensivo (che ha il contratto in scadenza nel 2024 con le Foxes) è finito nel mirino di numerose pretendenti e, ad oggi, la corsa sarebbe guidata dal Tottenham.