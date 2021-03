Rabah Madjer, il "tacco di Allah", ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Sono passati 33 anni e ancora, quando qualcuno segna un gol di tacco, si dice 'alla Madjer'. Quel gesto è rimasto nella storia del calcio, la gente non lo ha scordato".



"Uno dei miei più grandi rimpianti è non essere riuscito a giocare nell’Inter. Il contratto era in italiano, non capivo cosa ci fosse scritto, firmai senza saperlo. In Spagna avevo avuto un infortunio grave, ero stato 4 mesi fermo. A Milano arrivai con Pellegrini presidente: mi disse che per il mio infortunio avremmo firmato solo per un anno, con opzione per altri due. E invece... già sognavo Mattheus e Brehme. E un gran signore come Trapattoni: mi voleva il Bayern, ma lui mi convinse a scegliere l’Inter".



"Gli Anni Ottanta erano un’altra cosa: Maradona, Careca, Van Basten, Gullit. Ai tempi giocare in Europa era davvero difficile, oggi invece fanno giocare tutti. Il calcio africano resta una grande scuola. Drogba, Eto’o, Weah, oggi Salah e Mané: giocatori che hanno fatto la felicità delle grandi d’Europa".