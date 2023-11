Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni si è deciso: Pablo Maffeo, difensore del Maiorca, sarà convocato per le prossime sfide dell'Albiceleste, in programma il 17 e il 22 novembre contro Uruguay e Argentina. Come riporta Relevo, il CT avrebbe già contattato il giocatore, con cui è in trattativa da diverse settimane. Il terzino, infatti, è nato in Spagna, a Sant Joan Despí, ma ha anche origini italiane. Una tripla scelta, dunque, ma alla fine a spuntarla potrebbe essere la Nazionale campione del Mondo in carica.