Christian Maggio, ex giocatore del Napoli ed attuale capitano del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live:



"Sono a Napoli con la mia famiglia, il modo migliore per la quarantena. I preparatori ci hanno dato delle schede da seguire. Tutto è utile per allenarsi, c'è chi usa l'acqua come peso. Si cerca di tutto pur di non restare fermi, non è una situazione semplice".



IL CAMPIONATO - "Il nostro presidente ha investito dei soldi e il campionato deve essere concluso. Non sta a me dire come, ma va fatto. Ho sentito parlare di play-off e play-out, però a me sembra una soluzione assurda".



NAPOLI - "Nonostante gli alti e bassi è riuscito ad avere una continuità importante. Noi avremmo meritato lo Scudetto: venivamo da due anni con grandi risultati, in tutte le competizioni, mancava qualcosa. Lo Scudetto avrebbe coronato dieci anni fantastici in quella squadra".