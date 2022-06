Giulio Maggiore è uno degli obiettivi del Torino in questa sessione di mercato ma il centrocampista dello Spezia è anche uno degli obiettivi della Fiorentina: Vincenzo Italiano lo apprezza e lo conosce avendolo allenato proprio in Liguria e lo riabbraccerebbe volentieri.



Al momento, però, è il Torino a essere in vantaggio nella trattativa grazie anche al fatto che tra la società granata ha in ballo con lo Spezia anche altre due trattative: quelle per il passaggio ai liguri di Karol Linetty e Demba Seck.