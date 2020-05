Magic Johnson si schiera. L'ex cestista americano, leggenda dei Los Angeles Lakers, alla luce del documentario 'The Last Dance', su Micheal Jordan, ha detto la sua sulla diatriba sul migliore dio tutti i tempi tra MJ e LeBron James: "Quando pensi a chi sia il giocatore più completo della storia, quello in grado di eccellere in qualsiasi aspetto del gioco, LeBron James è probabilmente il miglior talento di sempre. Ma quando ti chiedi: 'Chi è il più grande di ogni epoca?'. Beh, in quel caso la risposta è che è ancora Michael Jordan".