E’, ma il gioiello olandese sin dal giorno del suo arrivo ha conquistato i tifosi giallorossi. All’aeroporto di Fiumicino c’erano oltre: si è vista più gente solo in seguito, per l’arrivo del Flaco Pastore dal Paris Saint-Germain. Bandiere, cori e un clima da stadio per il classe 1999,(più bonus fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro). Tutti pazzi per Kluivert, dal giorno dell’arrivo all’aeroporto (12 giugno) ad oggi, aspettando l’inizio del campionato e della Champions League. Il colpo a sorpresa del direttore sportivo Monchi ha scaldato i cuori dei tifosi della Roma.- A Trigoria sono rimasti tutti. Nel primo allenamento, durante la prova dei calci piazzati, i giallorossi dovevano indirizzare ilIl tutto, naturalmente, sotto gli occhi vigili di Eusebio Di Francesco. Kluivert ha iniziato per primo e non si è fatto desiderare molto.. Partono gli applausi dei giallorossi per la prima magia di Kluivert, che nelle prime sedute verso l’inizio della stagione ha mostrato cosa sa fare col pallone tra i piedi.: le sue caratteristiche sono note.- Qualità in campo, prima di tutto, ma anche fuori.Un pensiero stupendo, davvero emozionante. Perché un numero può dire tanto, molto. Spiegare un’amicizia fraterna, cementare un legame che va oltre quelle difficoltà che la vita nasconde. Per la sua nuova avventura con la maglia della Roma,, suo compagno ai tempi dell’Ajax e vittima di un malore durante un’amichevole estiva contro il Werder Brema.la dedica postata su Instagram da Kluivert, segnato da un episodio che ha cambiato per sempre la vita sua e quella del proprio amico. Un gesto da applausi, quello di Kluivert, che in attesa di far parlare il campo sta già conquistando tutti a Roma.@AleCosattini