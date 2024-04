Maglia Milan 2024-25: ritorno al passato e strisce tradizionali, ecco le novità

Molto più di una semplice indiscrezione. Dopo le voci delle ultime settimane, il sito ufficiale della- nella sua versione cinese - ha pubblicato la magliadella prossima stagione. Colletto bianco e non nero, come in questa stagione, e tradizionali strisce rossonere nello stile del kit Home dell’annata 2011/12.Un ritorno al passato per la Puma, che ha scelto di cambiare dopo l’esperimento di questa stagione, che non ha raccolto un consenso unanime da parte dell’ambiente Milan.Nella stagione 2023/24, iltornerà ad avere strisce orizzontali più tradizionali rispetto al recente passato dal punto di vista cromatico, con i classici

La divisa home del #Milan 24-25 è stata rilasciata in anticipo dal negozio online ufficiale Puma China



Emirates Fly Better, lo sponsor di maglia, sarà in bianco al centro, così come il logo della Puma e l'altro sponsor, MSC.A svelare la novità è stato Footy Headlines, sito specializzato nelle divise delle squadre di calcio e molto affidabile in tema di anticipazioni.Nel kit non ancora in vendita sul sito Puma versione cinese, presenti anche i pantaloncini, bianchi con il logo del Milan sulla parte destra e il logo della Puma, in rosso, dall’altra parte.