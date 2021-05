Wanda, moglie e procuratrice di Mauro, ex capitano dell'Inter ora attaccante del, si è vista censurare una foto su Instagram, foto in cui posava in bikini. E l'argentina non l'ha presa bene: "Questa foto è stata censurata. I motivi non li so... Chi è stato? Gli stessi che lottano per i nostri diritti, per la libertà e l'uguaglianza? Non mie? E altri perché sì? Siamo nel 2021 o nel 1810? Un bikini con una maglietta è censura... Mi piacciono ancora le donne con corpi spettacolari e molte volte mi congratulo con loro in privato o pubblicamente. L'invidia tra le donne è una delle cose più brutte che noi stessi possiamo fare. Iniziamo a rispettarci a vicenda in modo che ci rispettino".