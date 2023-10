lo si capisce da serate come quella di stasera. Uno scenario cheavrebbe potuto delineare:che per larghi tratti della partita mette sotto gli inglesi e li portavistache parla chiaro. Bayern Monaco primo a quota 9, Galatasaray a 4, danesi a 1 e. Serve vincere, per, per la seconda stagione di fila., in quella che è una serata speciale da onorare a tutti gli effetti:, a 86 anni, forse. Insomma, tutti gli ingredienti per un dramma sportivo. Ma forse, in un momento particolare, qualcosa di soprannaturale può accadere, soprattutto in uno stadio come questo:, uno che di "miracoli" se ne intende visto il suo passato, e a portare avanti il club che ha nel cuore, nonostantericevute negli ultimi tempi che lo hanno portato aQuesti i suoi ringraziamenti: "Sono molto orgoglioso di come mi sono comportato negli ultimi 6/12 mesi. Dedico questa vittoria a Sir Bobby".Finita qui? Macché, troppo semplice. Hitchcock era "roba seria". Lo United riprende a soffrire, il Copenaghen sfonda econcesso dall'arbitro italiano Marco Guida, per un intervento scoordinato di McTominay, fin qui sempre tra i migliori in campo, all'ultimo secondo.un gol dei danesi vorrebbe dire rischiare seriamente di dire già addio alla massima competizione per club: sul dischetto si presenta Jordan Larsson. Il pari sembra scritto, ma non è così:, dopoe para il penalty dell'attaccante del Copenaghen. Sollievo a fine partita: "Ho solo fatto il mio lavoro. Abbiamo fatto una grande partita e un gran bel gol, non avevo dubbi che ci saremmo rialzati.Esplodono i giocatori, esplode Old Trafford, esplodono i tifosi: Bayern 9, Galatasaray 4, United 3 e Copenaghen 1.@AleDigio89