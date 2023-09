La madre del difensore del Manchester United e dell'Inghilterra Harry Maguire ha parlato della situazione del figlio: "Come mamma, vedere il livello di commenti negativi e offensivi che riceve da alcuni fan, esperti e media è vergognoso e totalmente inaccettabile per qualsiasi percorso di vita, figuriamoci per qualcuno che lavora duramente per il club e la nazione. Io ero lì in tribuna come al solito, non è accettabile quello che è stato creato sul nulla. Capisco che nel mondo del calcio ci siano alti e bassi, positivi e negativi ma quello che Harry riceve va ben oltre il calcio. Per me vederlo passare quello che sta passando non va bene. Mi dispiacerebbe dover vedere altri genitori o giocatori affrontare una situazione simile in futuro, soprattutto ragazzi e ragazze che sfondano oggi. Harry ha un cuore enorme ed è un buon lavoro, è mentalmente forte e può gestirlo come anche gli altri potrebbero non essere in grado. Non auguro a nessuno questo tipo di soprusi”.