Secondo quanto riportato da ESPN il West Ham potrebbe prendere in considerazione la pista Harry Maguire, visto lo scarso impiego da parte di ten Hag al Manchester United. Il difensore inglese aveva, più volte, ribadito la volontà di rimanere ai Red Devils, ma in una recente intervista ha affermato di non voler stare seduto in panchina tutta la vita e giocare una volta al mese. In questa stagione è partito da titolare solamente in due partite su undici giocate, la situazione è delicata e l'idea di un possibile trasferimento è più che mai viva.



Il Manchester United sta, quindi, già correndo ai ripari e, secondo il quotidiano South London News, ha messo gli occhi sul difensore del Crystal Palace Marc Guehi che sta facendo molto bene con il suo club e ha un contratto in scadenza nel 2026.