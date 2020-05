Mahmood ha vinto il premio di miglior cantante italiano ai Kids' Choice Awards 2020, organizzati dalla tv Nickelodeon. Battendo la concorrenza degli altri candidati: Alberto Urso, Anastasio, Fred De Palma e Random. L'edizione di quest'anno, virtuale per l'emergenza coronavirus, è stata presentata da Victoria Justice, protagonista nella serie tv Victorious. I ragazzi italiani hanno incoronato il vincitore del Festival di Sanremo 2019, che con la sua canzone Soldi è in corsa per I love my radio.



Gerry Scotti è il testimonial di questa iniziativa, volta a celebrare i 45 anni di vita delle radio private in Italia. In gara ci sono i successi dell'estate (uno all'anno dal 1975 al 2019) selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche, che si possono votare sul sito ilovemyradio.it fino al 31 luglio.



Inoltre 10 grandi classici della musica italiana (tra cui Centro di gravità permanente di Franco Battiato, Perdere l'amore di Massimo Ranieri e Mare mare di Luca Carboni) saranno reinterpretati in una nuova e inedita versione da altrettanti grandi artisti: Biagio Antonacci, Elisa, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Negramaro, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro con Massimo Ranieri.



Poi a ottobre ci sarà un grande evento per chiudere in bellezza: uno speciale concerto in diretta multipiattaforma su radio, tv e streaming via social di tutte le emittenti con gli artisti protagonisti che hanno aderito al progetto. Il mio podio è: Caruso (Lucio Dalla, 1986); La donna cannone (Francesco De Gregori, 1983); Notte prima degli esami (Antonello Venditti, 1984). E il vostro? Scrivetelo nei commenti qui sotto.