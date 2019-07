Un gol per la storia, un gol che riporta l'Algeria in finale di Coppa d'Africa 29 anni dopo il trionfo del 1990. Un gol anche ai razzisti e a chi continua a cercare lo spunto per creare divisioni e seminare odio tra i popoli. Riyad Mahrez ha riservato una dedica speciale per la punizione che ha consentito a Les Fenecs di battere la Nigeria a Julien Odoul, esponente politico regionale del Rassemblement National (il partito di estrema destra capeggiato da Marine Le Pen), che aveva inneggiato al sostegno per le Super Eagles per scongiurare il “pericolo” che l'anniversario della presa della Bastiglia, giorno della festa nazionale del popolo francese, fosse guastata dai festeggiamenti dei tifosi algerini.



Terminata la partita e con essa le celebrazioni col resto della squadra negli spogliatoi, l'attaccante del Manchester City non ha perso tempo e si è fatto beffe di Odoul con un emblematico post su Twitter: “Quel calcio di punizione era per te. Siamo insieme”, con le bandiere di Francia e Algeria una accanto all'altra. Un modo intelligente per replicare a una polemica stupida, nata però dai gravi episodi di violenza verificatisi in Francia in coincidenza con le ultime partite della nazionale nordafricana in diverse città del Paese. Come ieri sera, dove soprattutto a Marsiglia si sono registrati momenti di forte tensione, con scontri tra teppisti e la polizia e l'arresto di ben 282 persone.



Episodi che niente hanno a che vedere con lo sport e che rischiano anzi di rendere ancora più incandescente un dibattito politico sempre meno improntato al confronto, ma allo scontro. Per fortuna che c'è Mahrez...





le coup franc était pour toi. On est ensemble