, capace di andare oltre la media di un gol a partita., mai aveva segnato con tale regolarità, nemmeno nel corso della sua esperienza al Porto.per trascinare la formazione di Huttler in piena zona Champions League e tornare ad essere un uomo mercato.- La deludente parentesi al Milan è sempre più un lontano ricordo e l'operazione imbastita lo scorso settembre, con André Silva acquistato a titolo definitivo per appena 3 milioni di euro e Rebic trasferitosi in rossonero a prezzo di saldo, ha finito per rivelarsi un affare per tutti. Tanto che più che, secondo la Bild,che, dopo aver risolto anticipatamente il contratto con Diego Costa,- Gli ottimi rapporti tra l'agente di André Silva, Jorge Mendes, e l'Atletico Madrid possono rappresentare una sponda favorevole per un affare che il club spagnolo vorrebbe definire in anticipo, per evitare ulteriori e pericolose impennate del prezzo., considerando che certe performance di Lewandowski ormai non rappresentano più una sorpresa. Il primo tra i mortali, non lontano dall'extraterrestre e pronto a tornare protagonista sul mercato.