Ancora una volta fuori, ancora una volta senza andare oltre i quarti di finale.. Il ko contro ildi, già mattatore dellae di, è l'ultimo capitolo di una lunga lista di disfatte per gli inglesi, che con il maestro che aveva deliziato acercavano il definitivo salto di qualità, a livello di gioco e risultati, per consacrarsi anche in Champions League:, uno storico che cozza con le ambizioni del club. Se le eliminazioni con(2018) e(2019) erano piccoli passi avanti rispetto al ko agli ottavi con ildel primo anno (2017), trattandosi poi di due finaliste della competizione, quella con il Lione è un tremendo passo indietro., perché arriva anche per le controverse scelte dello stesso Pep nella partita chiave: contro l'OL snatura la sua squadra, si inventa un 3-5-2 a specchio che per un tempo abbondante limita la fantasia e l'esuberanza dei suoi due interpreti più talentuosi (De Bruyne e Sterling). La perde Guardiola, anche considerando le polemiche sul secondo gol di Dembelé e il marchiano errore sotto porta di Sterling che porta al tris del Lione, mandando in fumo per il quarto anno gli investimenti della società.- Già, gli investimenti. Il sontuoso budget messo a disposizione da Abu Dhabi: nei quattro anni sotto la gestione Guardiola, al netto delle cessioni,, una cifra che le due Premier League e le coppe nazionali vinte non possono giustificare. E i numeri peggiorano se si pensa che anche nei tre anni alMonaco, Pep aveva speso oltre 200 milioni senza trionfare in Europadella massima competizione continentale. Al City no, ma non ci sono segnali di resa: "Adesso siamo delusi, dobbiamo fare un po' di vacanza. Tornare presto e continuare, sicuramente. Dobbiamo superare questo scoglio dei quarti di finale, magari un giorno riusciremo a colmare questo gap". Ancora in sella, all'orizzonte nuovi grandi investimenti sul mercato che potrebbero anche far sfiorare la soglia dei 1000 milioni nel quinquennio. Per sfatare il tabù, per agguantare quella coppa dalle grandi orecchie che somiglia sempre più alla nota balena bianca di Melville., un dubbio che ormai accompagna Pep da sette lunghi anni.@Albri_Fede90