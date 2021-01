"Dal Triplete ai dilettanti non cambia nulla, io vivo di calcio e il calcio è sempre lo stesso, la serie non conta. Io ne ho tanta voglia".appena tornato in Italia per giocare in serie D alA La Gazzetta dello Sport racconta i primi passi nella nuova, piccola, realtà."Anche in Brasile ero in quarta serie fino a pochi mesi fa, non devo dimostrare niente a nessuno,. Dimostrano di essere campioni".E' arrivato grazie anche all'opera di un connazionale che si chiama Thiago de Souza e collabora con il Sona. Sono infatti dieci i brasiliani in rosa: poi un ex professionista come Zamboni e Paolo Hernan Dellafiore, cresciuto nell’Inter.Per il d.s. Claudio, ex professionista anche con Verona, Napoli e Torino, questo è il "colpo del secolo, non ci credevo finché non l’ho visto". Primo allenamento ieri per Maicon in rossoblù. Nell'entusiasmo generale il presidente del Sona Paoloha smentito l'arrivo di un altro ex Inter, Lucio: "Ho letto che staremmo per prendere Lucio. Ve lo dico: è una fake news. Magari farei un pensierino a Kakà, sono milanista". Il patron poi assicura: "Niente rimborsi rinforzati; prenderà come tutti". Ieri ha regalato a Maicon del pane, perché "se accetta di giocare con un piccolo club di provincia significa che è buono come il pane".continua a ripetere Maicon, che sogna di giocare con il figlio Felipe, laterale mancino 15enne, tesserato per le giovanili del Sona. In società arrivano già richieste da tifosi e appassionati per poter vedere dal vivo il campione brasiliano.