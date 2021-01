Maicon, nuovo giocatore del Sona, ha fatto il suo esordio nella sfida, persa, con il Ponte San Pietro, decisa da un gol di un altro ex Serie A, Ferreira Pinto. Queste le parole dell'ex Inter a TgVerona: "Volevo fare questo mestiere, sono stato fortunato ad avere giocato assieme a tanti campioni. La voglia di stare nel calcio è sempre la stessa, il Sona mi ha dato l'opportunità di stare in campo e di imparare ancora. Il calcio è cambiato tanto da quando ho iniziato, sto imparando ancora delle cose; l'importante è che ci sia la voglia, sono contento di essere qui. Spero di dare il mio contributo".



SULLA D - "Non importa quello che fanno dopo il calcio, l'importante è aiutare i compagni. Sono veramente felice qui, avevo tantissima voglia di tornare in Italia e rimarrò qua per tanto tempo. Giocare con mio figlio? Speriamo, lui pensa sia facile fare la vita da calciatore. Si sta allenando, sta imparando, speriamo possa essere un grande giocatore, ma è ancora lunga".