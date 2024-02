Maifredi a CM: 'Allegri responsabile di tutto, ma dov'è la società? Non conosco neanche il Presidente. Thiago Motta, Torino non è Bologna'

Sono passati più di trent'anni, ma il suo nome fa ancora rima con flop. E non per accanimento o per cattiveria, ma semplicemente perché quel flop è legato alladel "vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta" di bonipertiana memoria, quello che tende a non ammettere fallimenti e stagioni senza trofei.. Lo abbiamo intervistato in un momento che per la squadra bianconera è tutt'altro che brillante, con- almeno dal lato dei tifosi - e una, grande protagonista in Serie A con il suo Bologna.