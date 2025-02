Maifredi: "Cosa c'entro con Thiago Motta? Io avevo 14 giocatori, lui 30! Ecco dove sbaglia, Koopmeiners pesce fuor d'acqua"

ormai da una trentina d'anni ma, nell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport,Che, ad oggi, sta rivivendo una parabola molto simile a quella dell'allenatore emiliano. “Da mesi vengo associato addirittura a Motta, ma, la situazione precipitò a febbraio, a Genova con la Samp, dove nel primo tempo avevamo giocato un calcio eccezionale”, dice Maifredi.A proposito della sua esperienza alla guida della Juventus –– Gigitorna a raccontare:Personaggio straordinario, Montezemolo, ma era troppo impegnato a fare altro. Lo vedevo la domenica alla partita. La rottura? Cercatevi un altro, le mie parole esatte. Io sono di Lograto, non ho un quoziente d’intelligenza altissimo, feci uno sbaglio”.Nell'intervista a Il Corriere dello Sport, il discorso torna successivamente sue sulle grandi difficoltà di questa prima stagione alla Juventus, quarta in classifica ma fuori in una settimana da Champions League e Coppa Italia: “È evidente che in una società come la Juve le logiche e i ritmi sono molto diversi. Con il senno di poi, posso dire che anch’io avrei avuto bisogno di allenare per un paio d’anni una squadra a metà fra il Bologna e la Juventus. Mi voleva la Roma, se ci fossi andato avrei cominciato a capire l’andazzo generale e, una volta alla Juve, avrei potuto fare qualcosa di più, anche perché nella mia testa c’era la possibilità di cambiare il gioco, che era la ragione per cui mi avevano scelto. La proposta, io volevo dominare. In quegli anni Gigi Maifredi andava molto di moda”.