Luigi Maifredi è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport della stagione (1990-91) trascorsa alla guida della Juventus: “La mia era una Juve in costruzione come l’attuale Roma? Sì, io sono arrivato in un ambiente abituato ad un tipo di gioco totalmente diverso da quello che facevo io. Mi avevano detto che sarebbe stato un campionato di transizione e io ho sbagliato a crederci, perché alla Juve c’è sempre l’obbligo di vincere tutti i titoli".