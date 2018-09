In un'intervista concessa a La Nazione, Gigi Maifredi ha sparato a zero su Cristiano Ronaldo: "CR7 in versione bianconera non mi piace ancora - le sue parole -. Se uno lo vede giocare oggi non riconoscerebbe in lui il campione che ha vinto cinque Palloni d’oro. Non sembra nemmeno il CR7 di Madrid, ma è normale: anche i grandissimi hanno bisogno di tempo per capire la serie A".