Mike Maignan ha tanta voglia ancora di Milan per gli anni a venire. E per fare sì che il club rossonero possa assecondare il desiderio del portiere francese, le parti si incontreranno presto per iniziare ad affrontare il tema in modo concreto. Si parlerà di progettualità dal punto di vista tecnico e inevitabilmente pure di soldi; Maignan percepisce attualmente un ingaggio da 2,8 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.



Un ingaggio nettamente distante da quello percepito dal numero uno della Juventus Wojciech Szczesny, che coi 6,5 milioni netti risulta il meglio pagato nel suo ruolo nel campionato di Serie A, ma soprattutto dei suoi colleghi che in giro per l’Europa si sono costruiti una fama per le loro prestazioni fornite negli anni. Da un paio di stagioni a questa parte, ossia da quando indossa la maglia del Milan, Maignan si è candidato a pieno titolo a raccogliere l’eredità dei “grandi vecchi” per potersi definitivamente affermare come miglior portiere del mondo. Grazie anche alle sue performances con la divisa della Francia.



Da Courtois a Donnarumma, quanto percepiscono attualmente i più forti portieri in circolazione?