L'assist diper Christian Pulisic non è un'azione che si vede spesso: rilancio lungo del portiere, lunghissimo; stop dell'americano come se avesse una calamita sullo scarpino, controllo e gol del rappoddoio contro il Frosinone. Dall'altra parte del campo Maignan esulta a pugni alti, e insieme a lui tutti i fantallenatori che l'hanno schierato. Un assist a sorpresa. Secondo quanto riporta Opta però il francese ex Lille non è nuovo a questi lanci decisivi: il portiere del Milan ha fatto un assist in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A. Nessuno come lui.- Quest'anno a ringraziare è stato Pulisic, nella scorsa stagione aveva fatto al'assist per il gol contro la Lazio; sempre a San Siro e sempre per la rete del 2-0. Nel 2021/22, Maignan aveva servito ail pallone per il gol decisivo contro la Sampdoria; anche in quell'occasione, i rossoneri giocavano in casa. Tre assist in tre stagioni, il francese para e lancia lungo per i compagni. Nessun portiere come lui in Serie A.