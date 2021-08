Al termine diThorsby era Morten, aveva corso 12.043 km. Il centrocampista norvegese è stato una delle vittime preferite dicorte sapientemente attrattive e chi più ne ha più ne metta per eludere il pressing avversario. Il giorno dopo i fatti di Szczesny, il giorno dopo le parole plumbee di Allegri nei confronti del suo portiere (parole così apparentemente sacrosante e inattaccabili...), abbiamo assistito a uno show. Clima completamente diverso, al Ferraris. Rasserenante. Proprio mentre eravamo già tutti pronti a bruciare una volta per tutte la strega della costruzione dal basso, abbiamo visto giocare Maignan. E abbiamo detto wow. Q, ci ha strappato un sorriso. “Di lui sono contentissimo”, aveva dichiarato il tecnico rossonero alla vigilia della partita, “è un bravissimo ragazzo, curioso nel capire le trame di gioco, a volte persino diffidente perché vuole sapere cosa proponiamo di diverso”. Ci siamo intesi? Il Milan di Magic Mike lancerà i razzi sulla luna.Pronti via, uSoluzione che, in Serie A negli ultimi anni, più di tutti adottava il Sassuolo di De Zerbi. Grazie ai piedi educati di Consigli. Ebbene, Maignan non è da meno. Anzi, ha una facilità di calcio probabilmente superiore. La pericolosità-utilità dei suoi rilanci dal fondo è presto spiegata:, e ci crede più di Elon Musk.Questo non è un banale “andiamo su, sali!”, è un lancio mirato, con uno scopo e una direzione precisa da imprimere al pallone. Un lancio preparato e suggerito al portiere dalla disposizione dei compagni sul campo, fattore che ovviamente determina la non meno importante ubicazione degli avversari (in base alla loro strategia difensiva).Così, se sul taglio improvviso di Leao, Bereszynski (il terzino destro della linea a quattro) si addormenta, la pista di atterraggio è davvero tutta sgombra. Sempre se il portiere ci arriva. E colgiusto, con la giusta. TutteMa la differenza fondamentale che mi pare nessuno abbia sottolineato ancora a dovere, tra il portiere francese e gli altri (almeno quelli della Serie A) è questa. Perché un conto è il portiere che fa un lancio di sessanta metri col suo piede forte, un conto è Maignan che,contro la Samp. Ecco com’è andata.Non è solo una sua iniziativa personale, non è il portiere volante di una volta che a un certo punto impazziva.In questi casi,. Guardate che traffico di smarcamenti combinati.Nell’azione che porta al gol di Brahim Diaz, lancia in fascia Calabria, sopra la testa di Augello. Lo ricordo ancora una volta: col mancino! Vedete Diaz com’è solo tra le linee? Su un possibile cross dalla destra, è un rimorchio potenziale pericolosissimo. Il gol arriverà proprio così: Maignan-Calabria, Calabria-Diaz.Ma. Quindi nel dosare la forza giusta e conseguente alla propria scelta. Con un centravanti come Giroud o Ibra là davanti e scattisti come Leao e Rebic, Maignan può divertirsi con le gradazioni.(magari proprio per timore di una palla lunga lunga), l. Che poi ci pensanoad andarle a prendere incontro.Ma Magic Mike è Magic anche perché fa, non solo il primo regista del Milan. Se ve lo siete persi,, morbida come quella vista sopra. Nel frattempo però, con la coda dell’occhio...Ekdal cerchiato in bianco qua sotto ci casca, già torna indietro, Thorsby lo pressa convinto che calci. Sono i due mediani della Samp, eh, entrambi mossi dal palleggio del Milan...Ebbene, Maignan, questo furbone di un portiere,. E il Milan gioca.Sarebbe infatti riduttivo parlare solo dei lanci lunghissimi di Maignan. Magic Mike, lo ha detto Pioli, si interessa di trame di gioco. Vuol starci dentro, partecipare, capire, metterci il naso; i piedi e il cervello, insomma, non solo i guantoni. Vi pongo un quesito:Vedete che è sempre il povero Thorsby...condiviso dai due giocatori (Maignan e Krunic), ovvero Kjaer, che di conseguenza avrà campo da conquistare in conduzione.Ma ditemi infine sequi sotto, effettuato a inizio ripresa, è normale per un portiere. Così rischioso,che scende a farsi trovare proprio lì. Non è normale, è Magic Mike. Un portiere che non si vergogna di avere i piedi.