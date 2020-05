Archiviato con delusione il pareggio nello scorso turno contro il Friburgo - il terzo consecutivo in campionato - l'RB Lipsia si prepara ad affrontare il Mainz in una complicata trasferta. La squadra di Nagelsmann è scivolata a 10 punti dalla vetta della classifica, ma vuole soprattutto approfittare della sconfitta di ieri del Borussia Monchengladbach contro il Leverkusen per riprendersi il quarto posto in classifica. Match non semplice però sul campo di una squadra in serie utile da 3 partite e in piena lotta per non retrocedere.