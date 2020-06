La Bundesliga non è rimasta a guardare: con diversi gesti, i calciatori hanno voluto lanciare un segnale contro il razzismo nei giorni in cui è scoppiata la polemica negli Usa in seguito alla morte di George Floyd. Eppure, in Germania c'è ancora qualche eccezione. A Magonza, ad esempio, dove un socio del club si è dimesso. A svelare il motivo è la stessa società, che ha pubblicato uno scambio di lettere tra l'uomo e l'associazione: "Da mesi non sono più in grado di identificarmi con questo club! Mi sembra la Coppa d'Africa anziché la Bundesliga. So cosa pensate, ma non sono razzista, lo rifiuto. Però ciò che è troppo è troppo. Se nove (!!!) giocatori dalla pelle scura sono scesi in campo nella formazione iniziale e ai talenti tedeschi non è stata data chance di dimostrare il proprio lavoro, allora questo non è più il club che ho amato negli anni".



LA RISPOSTA - Il Mainz non ha tardato a ribattere, spiegando: "Anche se normalmente rimpiangiamo i licenziamenti, non possiamo esprimere rimpianto. Il razzismo inizia dove si esprimono pensieri razzisti. Siamo contenti della tua risoluzione, il tuo ragionamento rivela che non hai i valori che caratterizzano il nostro club".