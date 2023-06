Javier Aguirre, allenatore del Maiorca, ha ammesso in un'intervista a ESPN che vorrebbe avere il suo connazionale Tecatito Corona, il cui futuro al Siviglia non è chiaro dopo una stagione quasi nulla con un grave infortunio. "Tecate servirebbe molto sull'esterno, non so come sia il suo contratto o se il Siviglia voglia o meno separarsene", ha detto