Alfonso Diaz, CEO del Maiorca, ha dichiarato ai microfoni di IB3 Radio che, al momento, non è ancora arrivata nessun offerta per Vedat Muriqi. Sul calciatore kosovaro, si è così espresso: “Non è arrivata nessun offerta. Continuerà con noi ancora per molto tempo, anche perché noi siamo felici con lui e viceversa. È un giocatore molto importante per noi”.