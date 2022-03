Con il futuro incerto al Bayern Monaco, per il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, Robert Lewandowski non esclude la pista spagnola. L'attaccante potrebbe cedere al corteggiamento del Real Madrid, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni sul suo futuro: "Sono aperto a tutto, sono sereno. Per me è importante potermi concentrare sul mio gioco, sempre su quello che può succedere nell'ultima partita. Tutto quello che resta da fare per quanto riguarda i contratti è una questione secondaria e resta in sullo sfondo".