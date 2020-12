Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l'ex ds di Milan e Las Palmas Rocco Maiorino ha svelato un retroscena sul talento del Barcellona Pedri: "​C’era l’Atletico Madrid, più defilato il Real. Io ne ho parlato col Milan con cui ho mantenuto un ottimo rapporto, avevo l’obbligo morale di farlo. Sono venuti a vederlo, a Malaga ricordo, ma non sono stati abbastanza veloci nel chiudere il cerchio e io avevo bisogno di monetizzare per far quadrare i conti della mia società. Cosa ho detto ai rossoneri? Ho qualcosa di incredibile tra le mani. Il Barcellona? Sapevo perfettamente che il ragazzo era un culé. Ha sempre tifato Barcellona. E Ramon Planes, il ds, si è fidato di me".