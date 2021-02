Vi ricordate di Maira Reginato? La super sexy tifosa della Juventus che adora party e musica house non ha smesso di incantare i suoi follower che sono in costante crescita e hanno sforato la quota dei 200mila su Instagram. Forme da urlo, Maira incendia il web anche al freddo ed è in particolare l'ultimo scatto con lato b in bella mostra all'aperto fra i monti in una Spa che ha lasciato tutti a bocca aperta. E noi ve la mostriamo nella nostra gallery.