Maitland Ward, pseudonimo di Ashley Maitland Welkos, è un'attrice americana, classe 1977, con un profilo Instagram seguito da 1,5 milioni di followers. Modella e attrice televisiva, Maitland ha avuto un percorso molto particolare, passando dalle produzioni Disney alla soap Beautiful, per poi approdare al genere pornografico e infine, di nuovo, alle produzioni per tutti. La Ward ha interpretato Rachel Mc Guire in "Crescere, che fatica!" e Jessica Forrester in Beautiful. Poi l'hard, genere nel quale ha vinto numerosi premi, e ora la vedremo nella sit com "The big time", alle prese con uno scrittore nerd.



Sulla sua carriera nel porno, la Maitland dice: "A Hollywood mi avevano messo in una scatola di modellini da cui non potevo sfuggire. Ma quello che sto facendo nel porno ha spinto il mainstream ad accorgersi di me. Il porno mi ha aperto nuove porte e mi ha restituito la mia carriera di attrice".



E ancora, sulla sessualità, come riporta Dagospia: "Ero così timida sessualmente quando ero più giovane, mi sentivo come se mi fosse permesso di avere il controllo sulla mia sessualità. Dovevo essere una brava ragazza. Dovevo interpretare questo ruolo. Inoltre, non ero affatto sicura del mio corpo. Il mio viaggio sessuale mi ha portata a scoprirlo e ad apprezzare il coraggio con cui, passo dopo passo, ho messo da parte le mie paure".



