Stephen Makinwa, ex attaccante della Lazio, nigeriano, esalta il connazionale Victor Osimhen: "Mi aspettavo l'esplosione di Victor, ha qualità incredibili per poter far bene. Un paragone? Difficile, stiamo parlando di un attaccante veramente completo. Parlo, soprattutto, di questa sua immensa fame di fare gol e di aiutare i compagni. Credo che ci possa stare una vicinanza a George Weah, anche se la strada per esser come il liberiano è ancora lunga. È vero, però, che hanno caratteristiche molto simili: Victor può diventare grande come Weah" le sue parole a Il Mattino.