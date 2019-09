Sono passati soltanto due giorni dalla bacchettata in piena regola del presidente della Fifa Gianni Infantino nei confronti dell'Italia sul tema del razzismo: "Il razzismo è un problema in Italia, ma anche in altre parti del mondo ovviamente. Però l'Italia, che dovrebbe essere un Paese moderno, civile, educato, penso che si stia muovendo in una direzione sbagliata". Sull'argomento è tornato oggi il numero uno del Coni Giovannì Malagò, che da un lato ha elogiato l'atteggiamento del ministro per le politiche sociali e lo sport Giovanni Spadafora (che ha preannunciato misure esemplari contro i colpevoli), ma dall'altra è incorso in un clamoroso autogol. Nell'intervento a Radio24, Malagò ha infatti dichiarato: "Il tifoso che fa buu a un giocatore di colore sbaglia, ma è ancora più sbagliato quando uno che guadagna 3 milioni di euro si lascia cadere in area e magari è anche contento di prendere un calcio di rigore".