Giovanni Malagò, presidente del Coni, parla a Tuttosport, commentando il momento del nostro calcio: "Tante proprietà straniere? Mi piace non è il termine giusto. Ognuno sogna di avere il presidente della sua squadra che abiti nel proprio condominio, anzi sullo stesso pianerottolo. Per poterlo fermare tutte le sere e chiedere “come stanno i giocatori? Chi compriamo?”. Però pur essendo un grandissimo sentimentale, e vorrei sottolineare dieci volte il termine sentimentale, da tanto tempo mi confronto con la realtà dei tempi in cui viviamo. Non ho nulla in contrario con gli investitori internazionali. E non bisogna generalizzare. C’è chi si porge in un modo chi in un altro".



SU COMMISSO - "No, non lo conosco. Conosco bene, invece, Saputo. Conosco Zhang che con Antonello per l’Inter e Scaroni per il Milan faranno parte della delegazione a Losanna, perché rappresentano i due club di Milano".



SULLA JUVE - "Ogni anno, ad agosto, i suoi colleghi mi chiedono chi vincerà il campionato. Ecco, le rispondo già adesso: anche l’anno prossimo vincerà la Juve. C’è un gap troppo forte che non è colmabile. Sarà così. Per i grandissimi meriti della Juve e per i demeriti della concorrenza".



SULLA SUPERLEGA - "Non ne faccio una questione di schieramento, però non posso essere a favore di una SuperLega che rischia di deprimere il patrimonio nazionale, anche dal punto di vista culturale. Non vorrei che si allargasse ancora di più la forchetta tra i più ricchi e i meno ricchi"