Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato all'Ansa in merito alle prossime elezioni della Figc il 22 ottobre: "Non so se si riuscirà a trovare una sintesi su una candidatura il più possibile unitaria, ma me lo auguro. Sarebbe una cosa di buonsenso. Un presidente deve essere un presidente di tutti. Chi segue un discorso esclusivamente di tutela della categoria che lo ha votato, vince la partita ma è impossibile che poi vinca anche la battaglia. La Figc oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi e quando si viene eletti è umano e forse anche legittimo, rispettare il blocco che ti ha votato. Come si può pensare che il sistema possa andare bene se hai questo tipo di umana inclinazione?".