Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato delle difficoltà evidenziate dalla Nazionale di Mancini nelle prime due uscite di Nations League: "È chiaro che si punta sempre a fare risultato, è giusto che ognuno faccia le sue critiche ma su Mancini non si può mettere in dubbio la sua validità: ho molta fiducia nell'uomo Mancini e sto dalla sua parte. È un progetto che deve essere visto nel lungo periodo, anche se sappiamo che ci sono delle scadenze sull'Europeo del 2020 che sono importanti e credo che anche i molti esordienti siano un segnale preciso per rendersi conto dei giocatori su cui fare veramente affidamento. Le sue accuse sono ineccepibili e sacrosante, giustamente Mancini vede le cose dal suo punto di vista".