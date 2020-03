Intervenuto a Uno Mattina, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dichiarato: "Sento tante persone, senza specifiche competenze, che fanno previsioni e sostengono tesi. La palla è in mano ai tecnici: se il 3 aprile vedremo la luce in fondo al tunnel sarà possibile pianificare un nuovo calendario delle competizioni nazionali e internazionali, ma dipende da ciò che avverrà. Ad ora non è possibile prevederlo".