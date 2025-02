Malagò, inchiesta ultras: "Sorpresi da quanto accaduto nelle curve. Calcio e sport parte lesa"

AFP via Getty Images

Il presidente del CONI Giovani Malagò è intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul legame tra le mafie e le manifestazioni sportive.

PARTE LESA - In attesa del processo agli ultras di Inter e Milan per l'inchiesta "Doppia Curva", il numero uno dello sport italiano ha ribadito che il calcio è parte lesa: "Il calcio e lo sport sono parte lesa da questa minaccia, ma siamo anche chiamati a una nuova assunzione di responsabilità. Il mondo del calcio sta svolgendo bene la sua parte, aggiornando le regole vigenti per assicurare contesti che siano dii assoluta serenità. Il CONI è al fianco della FIGC e di ogni altra federazione in questa opera di contrasto a ogni forma di violenza.

INDAGINE AUTONOMA - "La Procura fedeale ha aperto un’indagine autonoma per accertarsi delle eventuali responsabilità di Inter e Milan. Lo sport non può risolvere da solo alcune cose critiche. Gli impianti sportivi devono essere tecnologici e in grado di aumentare i propri standard di sicurezza e comfort per gli spettatori. Sugli stadi siamo in ritardo".

SORPRESA - "La frequentazione delle curve da parte di persone con qualche precedente, anche penale, era cosa nota. La vicinanza - o complicità - della 'Ndrangheta nelle curve ci ha sorpreso non poco. Se non si sradica il problema alla radice il problema non si risolve".